



Премьер-министр осуждает клевету правых на Байдена: он - друг

На пресс-конфеенции Нетаниягу спросили о плакатах на митингах правых, гласящих “К черту Байдена”, в ответ на публичную критику американским лидером судебных перестановок в израильском правительстве.



“Я определенно осуждаю ругательства в адрес Джо Байдена, — сказал он. - Мы можем не соглашаться, [и] мы не согласны. И мы иногда это делаем, но он друг, и в любом случае, вы не проклинаете американского президента, кем бы он ни был. США — наш незаменимый союзник”.



“Это не означает, что как суверенное государство Израиль и премьер-министр Израиля не могут при случае сказать короткое слово Соединенным Штатам. Это называется “Нет”. Иногда встречается слово из трех букв. Это называется “Да”. Но у вас должна быть свобода сказать и то, и другое, и я говорю. Я сохраняю эту свободу, потому что считаю это важным”, - добавил Нетаниягу.



