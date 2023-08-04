



Премьер-министр Ливана Аббасу: Прекратите боевые действия в лагере беженцев

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в четверг позвонил председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу, чтобы потребовать положить конец нестабильной ситуации в крупнейшем в Ливане “лагере палестинских беженцев”. Он предупредил, что армии, возможно, придется вмешаться, чтобы остановить многодневные боевые действия, в результате которых погибли десятки человек и много раненых, сообщает Associated Press .



Смертоносные столкновения в последние дни между группировками палестинских арабов в лагере Айн-аль-Хильва, расположенном недалеко от города Сидон, продолжаются с воскресенья.



По данным БАПОР , по состоянию на понедельник по меньшей мере 11 человек были убиты и десятки ранены в ходе боевых действий.



В телефонном разговоре с Аббасом Микати назвал боевые действия “вопиющим нарушением суверенитета Ливана”, о чем говорится в заявлении, опубликованном его офисом.



