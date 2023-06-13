



Премьер-министр Литвы призвала Израиль усилить поддержку Украины

Израиль должен присоединиться к демократическим странам, которые увеличили свою поддержку Украины, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью The Jerusalem Post в понедельник.



“Я буду просить о всей поддержке, которую может оказать Израиль”, – сказала она перед встречей с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, намекнув, что Израиль должен предоставить Украине оружие. “Литва начала снабжать Украину оружием еще до вторжения. Некоторые другие страны сделали это гораздо позже. Я продолжаю говорить, что пока другие страны все еще думают об этом и не готовы это сделать, это стоит много человеческих жизней”.



После разговора с премьер-министром Израиля позже в тот же день ее представитель заявил, что Шимоните “подняла вопрос о поддержке Израилем Украины, подчеркнув важность сохранения правил мирового порядка”.



“Мы рассматриваем эту борьбу в Украине как линию защиты демократий от автократий”, – заявила глава литовского правительства. “Мы видим, что если России позволят как-то победить в этом, то мира в Европе не будет. Для других автократов это будет стимулом попробовать свои силы в других регионах”.



“Литва поднимает вопрос об улучшении поддержки Киева с каждым демократическим партнером, который у нас есть во всем мире”, – сказала премьер.

“Всего пять-десять лет назад многие считали, что Россия никогда не вторгнется в Украину”.



По ее мнению, сохраняется вероятность того, что Россия вторгнется в другие страны, так как РФ в своей новой военной доктрине заявила, что “готовится к долгосрочной конфронтации с Западом”. Обеспокоенность будущими шагами Москвы высветила для Литвы опасности, которые может представлять Иран, особенно с учетом того, что вето России в Совете Безопасности ООН делает невозможным повторное введение санкций против Ирана.



“У нас печальная ситуация, когда в Совете безопасности сидит агрессор и не дает ему принимать решений по Украине”, – сказала Шимоните.



Литва активно выступает в Европейском союзе как за введение санкций против компаний, связанных с иранским производством беспилотников, так и за признание иранского КСИР террористической группировкой.



В речи перед Американским еврейским комитетом накануне вечером премьер-министр высоко оценила роль Израиля в подавлении ядерной программы Ирана.



“Мы все знаем, что оборонительные системы Израиля остаются лучшим противоядием от иранского оружия”, – сказала она.



Нетаниягу сказал Шимоните во время их встречи, что ядерный Иран нанесет ущерб региональной стабильности и будет угрожать всему миру, отметив тесные связи между двумя странами.



Во время своего интервью Шимоните сказала, не входит в число международных лидеров, которые бьют тревогу по поводу израильской программы пересмотра судебной системы.



“Это внутренний вопрос Израиля, и решение должны найти израильские политики. Пока что я просто верю в приверженность израильского народа и политиков демократии и верховенству закона”, – пояснила она. “Я знаю, что это спорно. Я знаю, что у людей есть свое мнение на этот счет. Они приходят и демонстрируют это мнение в общественных местах Израиля, и это доказывает, что страна является демократией”.



