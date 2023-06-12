



Премьер-министр Литвы призвала Израиль усилить поддержку Украины

Израиль должен присоединиться к кругу демократий, которые увеличили свою поддержку Украины, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните The Jerusalem Post в понедельник.



“Я буду просить о всей поддержке, которую может оказать Израиль”, — сказала она перед встречей с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, намекнув, что Израиль должен предоставить Украине оружие — красную черту, которую он до сих пор отказывался переходить.



“Литва начала снабжать Украину оружием еще до вторжения. Некоторые другие страны намного позже [после] вторжения. Я продолжаю говорить, что каждый день страны все еще думают об этом [и] все еще не готовы это сделать, и это стоит много человеческих жизней“, - сказала премьер.



После разговора с Нетаниягу позже в тот же день ее представитель заявил, что Шимоните “подняла вопрос о поддержке Израилем Украины, подчеркнув важность сохранения основанного на правилах мирового порядка“.



“Мы видим, что если России позволят как-то победить в этом, то мира в Европе не будет. Для других автократов это будет стимулом попробовать свои силы в других регионах“, — сказала Шимоните.



Это вопрос личный для Литвы, находившейся под властью Советского Союза, и для Шимоните, выросшего в то время.



Поэтому Литва поднимает вопрос об улучшении поддержки Киева “с каждым демократическим партнером, который у нас есть во всем мире“, — сказала она.



Всего пять-десять лет назад многие считали, что Россия никогда не вторгнется в Украину, пояснила она. По ее словам, сохраняется вероятность того, что Россия вторгнется в другие страны, поэтому страны ее региона увеличивают свой оборонный бюджет, а НАТО расширила свое членство.



