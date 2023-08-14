



Премьер-министр Латвии ушел в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что он и его правительство уйдут в отставку на этой неделе. По его словам, он подает в отставку из-за блокирования работы правительства во благо благосостояния и экономического роста страны.



"В этот четверг я подам президенту заявление об отставке себя и этого кабинета", - написал Кариньш в Twitter.



Ранее он выражал надежду изменить состав правительства из-за того, что нынешние партнеры по коалиции отклонили его предложение о перестановках в Кабинете министров. Кроме того, известно, что в среду правоцентристская партия Кариньша "Новое единство" планирует выбрать своего кандидата на пост премьер-министра.



Теперь президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен предоставить новому потенциальному премьер-министру мандат на формирование правительства. Следующие парламентские выборы в Латвии запланированы на 2026 год.



Во время саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля, страны G7 приняли общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Пока известно, что гарантии безопасности для Украины поддержали Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия. Испания, Швеция. И вот теперь и Румыния.