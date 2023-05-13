



Премьер-министр Катара встретился с представителями талибов в Афганистане

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани прибыл в пятницу в Кандагар и встретился с официальными лицами талибов, сообщает Tolo News.



Он встретился с премьер-министром Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом, сообщил в Twitter официальный представитель талибов Забиулла Муджахид.



"На этой встрече премьер-министр этой страны подчеркнул важность укрепления отношений и повышения уровня доверия между двумя странами, а также практического сотрудничества в сфере образования, здравоохранения и экономики Афганистана", — написал он в Twitter.



В состав катарской делегации также входил глава Службы государственной безопасности (службы разведки) Катара Абдулла Аль-Хулайфи.



Муджахид сказал, что они обсудили сотрудничество в укреплении отношений и доверия, а также совместную работу в сферах образования, здравоохранения и экономики.



В то же время сердечное послание эмира Катара было высоко оценено, и этой стране было предложено играть более активную роль в укреплении доверия между странами и Исламским Эмиратом Афганистан", — написал Муджахид в Twitter.

