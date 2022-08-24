Премьер-министр Израиля поздравил Украину с Днем Независимости
Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Украину с 31-м Днем Независимости в своем Facebook.
"Поздравляю с 31-летием независимости Украины! Многолетние отношения связывают украинский и еврейский народы. Государство Израиль надеется на скорейшее окончание войны, чтобы граждане Украины вскоре увидели добрые и безопасные дни", - написал он.
Вітаю з 31-річчям незалежності України!— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 24, 2022
Багаторічні відносини пов'язують український та єврейський народи.
Держава Ізраїль сподівається на скоріше закінчення війни, щоб громадяни України незабаром побачили добрі та безпечні дні.