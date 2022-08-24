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Премьер-министр Израиля поздравил Украину с Днем Независимости
24.08.2022 21:09 Александр Юзовский

Премьер-министр Израиля поздравил Украину с Днем Независимости

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Украину с 31-м Днем Независимости в своем Facebook.

"Поздравляю с 31-летием независимости Украины! Многолетние отношения связывают украинский и еврейский народы. Государство Израиль надеется на скорейшее окончание войны, чтобы граждане Украины вскоре увидели добрые и безопасные дни", - написал он.

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