



Премьер-министр: Израиль движется к ИИ в полную силу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что экономика Израиля остается сильной, несмотря на продвижение спорной судебной реформы. Об этом он сказал в интервью The Jerusalem Post.



“Я думаю, что израильская экономика очень сильна. Вы видели, что, несмотря на волнения и шумиху, рейтинговые агентства сохранили положительный рейтинг Израиля, высокий рейтинг. [В воскресенье] нам сообщили о крупных инвестициях Intel в Израиль в размере 25 миллиардов долларов. Это крупнейшая инвестиция в истории Израиля. Этого не делают в слабой экономике”, - отметил Нетаниягу.



Премьер подчеркнул, что его не впечатляет ежедневная волатильность фондового рынка или обменного курса, но он смотрит в долгосрочную перспективу.

“А долгосрочная перспектива заключается в том, что я возглавил революцию свободного рынка в экономике Израиля. И он очень силен в глобальной экономике, основанной на знаниях. Мы движемся к ИИ в полную силу — и это тоже не шумиха. Израиль получает 20% мировых инвестиций в стартапы ИИ, и их будет еще больше. Я думаю, что экономика Израиля сильна, и она останется сильной. Судебная реформа никоим образом не повредит ей; она будет только поддерживать ее”, - подчеркнул Нетаниягу.