



Премьер-министр Италии потребовала от ЕС заблокировать поток мигрантов

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони обратилась к ЕС с просьбой присоединиться к “военно-морской миссии, чтобы предотвратить пересечение мигрантами из Северной Африки Средиземного моря, пишет Reuters.



Мелони опубликовала видеообращение в социальных сетях, пообещав принять жесткие меры в ответ на всплеск прибытия мигрантов на этой неделе, которые переполнили крошечный итальянский остров Лампедуза.

Lavoriamo ogni giorno per mantenere gli impegni che abbiamo sottoscritto con voi, in ogni ambito, a partire dal ripristino della legalità e nel contrasto all’immigrazione illegale. pic.twitter.com/taHCjmNapy — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 15, 2023

Она сказала, что написала президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой включить вопрос иммиграции в повестку дня саммита ЕС в октябре."Я намерена повторить просьбу о немедленной миссии ЕС для блокирования отплытия лодок с мигрантами", — сказала Мелони.Только на этой неделе на Лампедузу высадились около 7000 человек, что превышает постоянное население острова. Это вызвало призывы местных политиков о помощи.В пятницу мигрантов постепенно вывозили из перегруженного центра приема мигрантов Лампедузы на более крупный остров Сицилия и в другие регионы Италии. Большинство лодок для мигрантов, направляющихся в Италию, отправляются из Туниса.Мелони сообщила, что кабинет министров соберется в понедельник, чтобы принять чрезвычайные меры, включая просьбу к армии построить более крупные центры приема для размещения нелегальных мигрантов и продлить лимит времени, в течение которого они могут быть задержаны.Мелони помогла ЕС заключить соглашение с североафриканским государством в июле, чтобы остановить потоки в обмен на финансирование, но оно еще не реализовано. В своем сообщении в пятницу она призвала Европейскую комиссию немедленно перечислить Тунису 250 миллионов евро.Агентство ООН по делам беженцев присоединилось к призывам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к ЕС разделить бремя спасения мигрантов и, наконец, поселения тех, кто получил статус беженца, что является одним из самых спорных вопросов среди государств-членов Евросоюза.