



Премьер-министр Италии посетит Израиль в июне

Ожидается, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони посетит Израиль в июне, и планирование ее поездки продолжается, сообщил i2NEWS. Официальная дата визита пока не назначена.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил Италию в марте и встретился с Мелони, заявив во время встречи, что отношения между Израилем и Италией будут развиваться. Нетаниягу поблагодарил Мелони за ее отношение к Израилю и добавил, что “мы ценим гостеприимство, дружбу и теплоту, которые чувствуем здесь, и я могу заверить вас, что очень скоро вы оцените глубокую взаимность во время вашего визита в Израиль”.



В прошлом месяце Нетаниягу говорил с Мелони после гибели итальянского туриста Алессандро Парини, который был убит во время тарана в Тель-Авиве. В ходе этого разговора два лидера уточнили, что Израиль и Италия “будут продолжать сотрудничать в решительной и бескомпромиссной борьбе с терроризмом”.



