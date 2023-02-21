



​​​​​​​Премьер-министр Италии Мелони приехала в Киев

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони с официальным визитом прибыла поездом в Киев.



Во второй половине дня ее ожидает президент Владимир Зеленский, с которым она проведет пресс-конференцию.



Перед этим Мелони посетит Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами увидеть последствия российской агрессии.



Отметим, что накануне президент США Джо Байден после визита в Киев провел телефонный разговор с Джорджей Мелони.



В ходе разговора политики подняли тему углубления тесной координации по вопросам поддержки Украины, в частности, обеспечения помощи в области обороны, экономики и гуманитарной сферы.

