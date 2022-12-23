Новости » Политика
Премьер-министр Италии Мелони хочет посетить Украину
23.12.2022 13:12 Раиса Вовк

Премьер-министр Италии Мелони хочет посетить Украину

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони хочет посетить Украину. По ее словам, нанести визит она собирается в начале 2023 года и перед поездкой свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

"Я позвоню Зеленскому, чтобы передать ему свои пожелания и организовать эту поездку, которую я намерена совершить в первые месяцы следующего года", - сказала Мелони. 

Премьер также призвала итальянцев быть солидарными с украинцами и выключать свет на один час в знак поддержки. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы