



Премьер-министр Ирака прибыл в Сирию с двухдневным визитом

Премьер-министр Ирака проводит встречу с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске во время первой поездки такого рода в раздираемую войной страну с начала 12-летнего конфликта.



Ирак и Сирия поддерживали тесные отношения в течение многих лет даже после того, как многие арабские страны отозвали своих послов из Дамаска, а членство Сирии в Лиге арабских государств, состоящей из 22 членов, было приостановлено из-за разгона протестующих в 2011 году.



Асад принимает Мохаммеда Шайа аль-Судани, возглавляющего высокопоставленную делегацию, в президентском дворце в Дамаске. В рамках встречи обсуждаются взаимоотношения и сотрудничество между двумя соседними странами, сообщает канцелярия президента Сирии.



В заявлении офиса Аль-Судани говорится, что переговоры касаются путей расширения сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта, туризма, борьбы с изменением климата и сотрудничества в борьбе с терроризмом.



Сотрудничество в области безопасности против экстремистских групп, вероятно, будет одним из главных пунктов повестки дня двухдневного визита. Две страны, где Иран пользуется большим влиянием, имеют общую границу протяженностью 600 километров (373 мили). В июне 2014 года группировка "Исламское государство" объявила о создании так называемого "халифата", традиционной модели исламского правления, на обширных территориях, находящихся под ее контролем, в Ираке и Сирии.



После многолетней кампании, в результате которой в обеих странах погибли десятки тысяч человек, террористическая группировка потерпела поражение в Ираке в 2017 году и в марте 2019 года в Сирии. За последние годы сирийские правительственные силы восстановили контроль над большей частью Сирии при поддержке России и Ирана.



Аль-Судани был приглашен посетить Дамаск во время поездки министра иностранных дел Сирии Фейсала Мекдада в Багдад в прошлом месяце.