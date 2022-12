Премьер-министр Индии поздравил с Ханукой Лапида и Нетаниягу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил уходящего премьер-министра Израиля Яира Лапида и лидера "Ликуд" Биньямина Нетаниягу с праздником Хануки.



"Хаг Ханука Самеах премьер-министру Яиру Лапиду, Израилю и всем, кто отмечает праздник", - написал Моди.



Chag Hanukkah Sameach to PM @yairlapid , Israel, and to everyone celebrating the festival.

Hanukkah greetings to my friend @netanyahu, friends in Israel, and those celebrating this festival of lights around the world. Chag Sameach.