



Премьер-министр Греции: Турция должна "отказаться от агрессивного поведения"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его правительство хочет в полной мере воспользоваться развивающимся позитивным политическим климатом в отношениях с соседней Турцией, чтобы улучшить двусторонние отношения, несмотря на череду многолетних споров.



Но Мицотакис также подчеркнул, что это не означает, что Турция "существенно изменила" свою позицию по ключевым разногласиям между двумя странами и должна "решительно отказаться от своего агрессивного и незаконного поведения" против суверенитета и территориальной целостности Греции.



Турция и Греция остаются в разногласиях по поводу морских границ в восточном Средиземноморье, спор, который затрагивает нелегальную миграцию в Европейский Союз, права на добычу полезных ископаемых и демонстрацию военной мощи.



Мицотакис сообщил, что он договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время июлбского саммита НАТО в Вильнюсе, чтобы инициировать новые "линии связи" и поддерживать "период спокойствия".



Ожидается, что переговоры на высшем уровне между двумя странами состоятся в греческом городе Салоники в конце этого года.



