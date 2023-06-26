



Премьер-министр готов "дойти до конца" с законопроектом о разумности

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как сообщается, решил “идти до конца” и в одностороннем порядке протолкнуть законопроект коалиции, запрещающий судебную проверку “разумности” решений правительства или министров, через несколько часов после официального возобновления судебной реформы.



Премьер принял решение после встречи в воскресенье вечером с министром юстиции Яривом Левиным, министром по стратегическим вопросам Роном Дермером и министром регионального сотрудничества Давидом Амсалемом, сообщают СМИ.



Согласно новостному сайту Ynet, они обсудили, следует ли принять другие меры судебной реформы до того, как в следующем месяце Кнессет отправится на летние каникулы. Сообщается, что Нетаниягу решил “дойти до конца” в законопроекте о “разумности”.



Говорят, что Левин и Амсалем добивались принятия как можно большего, в том числе версии весьма спорного закона, который изменил бы состав комиссии по отбору судей.



В сообщениях говорится, что окончательное решение по этому вопросу принято не было.



Тем не менее, новостной сайт Walla сообщил, что Нетаниягу примет решение о том, продвигать ли дальнейшие части реформы на текущей сессии Кнессета после того, как законопроект о разумности будет вынесен на первое чтение на пленуме.



Нетаниягу “хочет изучить последствия и общественную реакцию протестующих, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги”, — сообщил изданию источник, проинформированный о встрече.



Комитет Кнессета по конституции, законодательству и правосудию должен был собраться в понедельник на второй день для возобновления обсуждения законопроекта о разумности.



Если закон будет принят до ухода Кнессета на летние каникулы в конце следующего месяца, на что надеется коалиция, это будет означать, что назначение выборных должностных лиц не будет рассматриваться в судебном порядке.



