



Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала в отставку

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала прошение своего правительства об отставке.



"Уважаемый президент республики, с уважением прошу вас освободить от должности меня и других членов правительственного совета", - сказала Марин.



Президент Республики принял отставку и попросил правительство продолжать исполнять обязанности до назначения нового правительства.



По словам Санны Марин, такое решение она приняла после выборов, на которых ее партия заняла третье место с поддержкой 19,9%.



Напомним, Санна Марин возглавила правительство Финляндии в 2019 году, став самым молодым премьером в мире. На момент вступления в должность ей было 34 года. Соцопрос в Финляндии называют Марин самым популярным премьер-министром в этом столетии.

