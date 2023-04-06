Новости » Политика
Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала в отставку
06.04.2023 11:03 Ирина Демьянова

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала в отставку

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала прошение своего правительства об отставке.

"Уважаемый президент республики, с уважением прошу вас освободить от должности меня и других членов правительственного совета", - сказала Марин.

Президент Республики принял отставку и попросил правительство продолжать исполнять обязанности до назначения нового правительства.

По словам Санны Марин, такое решение она приняла после выборов, на которых ее партия заняла третье место с поддержкой 19,9%. 

Напомним, Санна Марин возглавила правительство Финляндии в 2019 году, став самым молодым премьером в мире. На момент вступления в должность ей было 34 года. Соцопрос в Финляндии называют Марин самым популярным премьер-министром в этом столетии.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы