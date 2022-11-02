



Премьер-министр Дании неожиданно подала в отставку

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, несмотря на победу ее коалиции на парламентских выборах, подала в отставку. Она обосновала этот шаг тем, что ей не удастся сформировать новое правительство, сообщает Associated Press.



"У меня были очень сложные годы премьерства. Сначала пандемия, теперь инфляция. Все свидетельствует о том, что правительство не сможет пройти через переизбрание", - приводит Associated Press слова Фредериксен, возглавлявшей датское правительство с 2019 года.



Парламентские выборы прошли в Дании накануне. Согласно последним данным, "красному" блоку левоцентристов, в который входит и Фредериксен, удалось получить 90 мест в Фолькетинге (парламенте Дании), необходимых для формирования правительства, "синий" блок правоцентристов получает 73 места, у центристской Умеренной партии – 16 мест.