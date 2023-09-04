



Премьер Ливии встречался с главой Моссада в Иордании для обсуждения нормализации

Ливанская газета “Аль-Ахбар” сообщила 4 сентября, что премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейбе провел встречу с главой Моссада Дэвидом Барнеа в столице Иордании Аммане в 2022 году для обсуждения практических шагов по нормализации отношений между Ливией и Израилем. Об этом пишет The Times of Israel.



Статья появилась через несколько дней после того, как Дбейбе уволил министра иностранных дел Ливии Найлу Мангуш за встречу с главой израильского МИДа Эли Коэном в Риме, утверждая, что она сделала это без его ведома.



По данным газеты, эти сведения “содержались в секретном дипломатическом документе и было сделано послом Ливии в Аммане Абдель Басетом аль-Бадри послу другой арабской страны”.



Целью встречи было обсуждение возможности политической и военной поддержки Израилем Дбейбе, правящего западной частью Ливии, в обмен на установление официальных отношений с еврейским государством.



Сообщается, что генерал-майор Ахмад Хусни, директор иорданской разведки, отвечал за практические и логистические детали, чтобы обеспечить проведение встречи в абсолютной секретности.



