



Премьер Катара: Мы не воюем с Израилем

Премьер-министр Катара Мохаммед аль-Тани на конференции в Сингапуре 25 августа рассказал об отношениях своей страны с Израилем и о возможности нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Об этом сообщает газета "Гаарец”.



Премьер-министр Катара прокомментировал возможность нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.



“Официальных сообщений о таких переговорах нет”, – сказал он.



Аль-Тани отметил, что Катар не находится в состоянии войны с Израилем, и главная проблема заключается в “израильской оккупации палестинцев”. По его словам, с точки зрения Катара, конфликт с Израилем связан с палестинским вопросом, а ориентиром для всех арабских государств является инициатива, выдвинутая Саудовской Аравией в 2002 году. Катар соблюдает ее и считает, что инициатива – лучший способ достичь мира.



Мирная инициатива 2002 года предусматривает, что 22 арабские страны нормализуют отношения с Израилем в обмен на вывод израильских войск из Иудеи и Самарии. Израиль отклонил предложение Саудовской Аравии в связи с тем, что оно призывает принять “право на возвращение” миллионов потомков арабов, бежавших из Израиля до создания государства, что фактически положило бы конец еврейскому государству.



Аль-Тани подчеркнул стремление Катара к стабильности на Ближнем Востоке, назвав свою страну “маленькой в беспокойном соседстве”.