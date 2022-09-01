



Премьер Израиля созвонился с Зеленским: что обсуждали

Премьер-министр Израиля Яир Лапид созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.



В ходе беседы Лапид направил поздравления по случаю Дня независимости Украины, который отмечался 24 августа, сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Кроме этого, израильский премьер-министр выразил соболезнования в связи с погибшими и ранеными на войне в Украине и заявил, что необходимо найти дипломатическое решение для прекращения боевых действий.



Также Яир Лапид призвал граждан Израиля не ехать в Умань в праздники месяца Тишрей по причине реальной опасности для жизни из-за боевых действий в Украине.