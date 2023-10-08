



Премьер Израиля и Зеленский провели экстренный телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.



"Провел экстренный телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. Премьер-министр рассказал о ситуации в Израиле и действиях вооруженных сил и органов правопорядка по отражению нападения.



Солидарны с Израилем, страдающем от дерзкого масштабного нападения, и сочувствуем в связи с многочисленными жертвами. Сейчас важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами по вопросу безопасности и защиты граждан Украины в Израиле.



Мы обсудили влияние нападения на Израиль на ситуацию безопасности в регионе и за его пределами", - говорится в сообщении Зеленского.



Кроме Зеленского, премьер-министр Израиля провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Британии Риши Сунаком.



В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что все они выразили поддержку права Израиля защищать себя "так, как это потребуется".