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Премьер Израиля и Зеленский провели экстренный телефонный разговор
08.10.2023 17:44 Раиса Вовк

Премьер Израиля и Зеленский провели экстренный телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Провел экстренный телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. Премьер-министр рассказал о ситуации в Израиле и действиях вооруженных сил и органов правопорядка по отражению нападения.

Солидарны с Израилем, страдающем от дерзкого масштабного нападения, и сочувствуем в связи с многочисленными жертвами. Сейчас важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами по вопросу безопасности и защиты граждан Украины в Израиле.

Мы обсудили влияние нападения на Израиль на ситуацию безопасности в регионе и за его пределами", - говорится в сообщении Зеленского.

Кроме Зеленского, премьер-министр Израиля провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Британии Риши Сунаком.

В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что все они выразили поддержку права Израиля защищать себя "так, как это потребуется". 

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