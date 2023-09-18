



Премьер Италии: бесконтрольная миграция ставит будущее Европы под угрозу

Бесконтрольная миграция в страны Европы ставит будущее всего континента под угрозу.



Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони совместно с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, выступая на итальянском острове Лампедуза, где тысячи нелегальных мигрантов высадились на пути в Европу.



"Здесь на карту поставлено будущее, которого хочет для себя Европа. Будущее Европы зависит от ее способности решать проблемы нашего времени, и проблема нелегальной иммиграции, несомненно, является одной из них", - сказала Мелони, комментируя информацию о том, что число нелегалов почти достигло уровня 2015 года.



Итальянский премьер-министр призвала сформировать военно-морскую миссию против контрабандистов и для противодействия бесконтрольной миграции из Африки.



"Если мы не будем вместе работать над борьбой с незаконной миграцией, наплыв нелегалов затронет не только приграничные страны, но и все остальные", - предупредила она.