



Премьер Испании распустил парламент после поражения своей партии на выборах

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о роспуске парламента и досрочных выборах. Так он отреагировал на поражение партии на местных выборах. Об этом пишет агентство Reuters.



“Я принял это решение, изучив результаты вчерашних выборов. Хотя вчерашние выборы имели местный и региональный масштаб, значение голосования несет в себе вышедшее за рамки этого послание”, – сказал Санчес.



Выборы прошли накануне в 12 из 17 региональных парламентов и в муниципалитетах по всей стране. В большинстве мэрий и регионов победила оппозиционная Народная партия.



Парламентские выборы планируется провести 23 июля. Решение будет принято на внеочередном заседании правительства. По плану выборы должны были состояться в конце 2023 года.



Последние соцопросы показывают, что за партию премьера Санчеса готовы проголосовать около 25% избирателей. В то же время, оппозиционная "Народная партия" может рассчитывать на около 30% голосов. На третьем месте идут союзники "Народной партии" – консервативная партия Vox, рассчитывая на 15% голосов.