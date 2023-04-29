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Премьер Испании поддержал протестующих в Тель-Авиве
29.04.2023 20:33 Алина Груднева

Премьер Испании поддержал протестующих в Тель-Авиве

Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал демонстрантов в Тель-Авиве, вышедших в рамках 17-й недели протестов против правовой реформы.

Он записал специальное видеообращение к израильтянам.

"Дорогие израильские друзья, Социалистический Интернационал всегда борется за социальную справедливость и равенство, но, как многие из вас знают, эти ценности нельзя принимать как должное, их необходимо продвигать и защищать ежедневно", - сказал Санчес.

По его словам, Социалистический Интернационал поддерживает израильтян в их борьбе за демократию.

 

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