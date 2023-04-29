



Премьер Испании поддержал протестующих в Тель-Авиве

Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал демонстрантов в Тель-Авиве, вышедших в рамках 17-й недели протестов против правовой реформы.



Он записал специальное видеообращение к израильтянам.



"Дорогие израильские друзья, Социалистический Интернационал всегда борется за социальную справедливость и равенство, но, как многие из вас знают, эти ценности нельзя принимать как должное, их необходимо продвигать и защищать ежедневно", - сказал Санчес.



По его словам, Социалистический Интернационал поддерживает израильтян в их борьбе за демократию.



