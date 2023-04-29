Премьер Испании поддержал протестующих в Тель-Авиве
Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал демонстрантов в Тель-Авиве, вышедших в рамках 17-й недели протестов против правовой реформы.
Он записал специальное видеообращение к израильтянам.
"Дорогие израильские друзья, Социалистический Интернационал всегда борется за социальную справедливость и равенство, но, как многие из вас знают, эти ценности нельзя принимать как должное, их необходимо продвигать и защищать ежедневно", - сказал Санчес.
По его словам, Социалистический Интернационал поддерживает израильтян в их борьбе за демократию.
השבת ה-17 להפגנות | ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס בסרטון שהוקרן בפתח המחאה בתל אביב: "תמיד תמצאו אותנו במאבק על הדמוקרטיה". עם תחילת ההפגנה, הודיעו המארגנים על החרפת המחאה ביום חמישי הקרוב | עדכונים שוטפים >> https://t.co/ZjS4Ujgvnp@hadasgrinberg @daniel_elazar @YoavYoavkrak pic.twitter.com/YsjX5Kf1Eo— כאן חדשות (@kann_news) April 29, 2023