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Премьер Индии - Путину: прекратите войну в Украине
17.09.2022 10:20 Алина Груднева

Премьер Индии - Путину: прекратите войну в Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине.

 
Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 16 августа.
 
Он сказал Путину, что сейчас не время для войны, поскольку мир борется с кризисом в сфере продовольствия, удобрений и топлива.
 
"Я знаю, что сегодняшняя эпоха — это не эпоха войн, и я говорил с вами об этом по телефону", — сказал Моди.
 
В ответ ему Путин сказал, что "понимает его опасения" по поводу войны в Украине. 
 
"Я знаю о вашей позиции по конфликту в Украине и знаю о ваших опасениях. Мы хотим, чтобы все это закончилось как можно скорее", - сказал Путин.

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