



Премьер Индии - Путину: прекратите войну в Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 16 августа.

Он сказал Путину, что сейчас не время для войны, поскольку мир борется с кризисом в сфере продовольствия, удобрений и топлива.

"Я знаю, что сегодняшняя эпоха — это не эпоха войн, и я говорил с вами об этом по телефону", — сказал Моди.

В ответ ему Путин сказал, что "понимает его опасения" по поводу войны в Украине.

"Я знаю о вашей позиции по конфликту в Украине и знаю о ваших опасениях. Мы хотим, чтобы все это закончилось как можно скорее", - сказал Путин.