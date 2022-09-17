Премьер Индии - Путину: прекратите войну в Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине.
Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 16 августа.
Он сказал Путину, что сейчас не время для войны, поскольку мир борется с кризисом в сфере продовольствия, удобрений и топлива.
"Я знаю, что сегодняшняя эпоха — это не эпоха войн, и я говорил с вами об этом по телефону", — сказал Моди.
В ответ ему Путин сказал, что "понимает его опасения" по поводу войны в Украине.
"Я знаю о вашей позиции по конфликту в Украине и знаю о ваших опасениях. Мы хотим, чтобы все это закончилось как можно скорее", - сказал Путин.