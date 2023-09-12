



Премьер Индии приветствует проект грандиозного транспортного коридора с Саудией

В понедельник Индия приветствовала свое "стратегическое" партнерство с богатой нефтью Саудовской Аравией, после того как в рамках широкого альянса был открыт крупный торговый и транспортный маршрут, связывающий Европу, Ближний Восток и Индию.



"Вместе мы сделали исторический шаг к созданию экономического коридора", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в Нью-Дели фактическому правителю Саудовской Аравии наследному принцу Мухаммеду бин Салману.



В субботу они вместе с другими лидерами G20 приняли участие в презентации амбициозных планов по созданию современного "Пути специй", способствующего развитию торговых связей с потенциально широкими геополитическими последствиями.



"Этот коридор не только соединит две страны, но и обеспечит экономическое сотрудничество, цифровую связь между Азией, Западной Азией и Европой", - добавил Моди в ходе переговоров после окончания двухдневного саммита Группы 20, который он проводил.





Индия и Саудовская Аравия, а также США, Европейский союз, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны выступили с инициативой по созданию железнодорожных путей, портов, сетей электроснабжения и передачи данных, а также водородных трубопроводов.



Несмотря на то, что эта инициатива в значительной степени ориентирована на торговлю, она может иметь широкий спектр последствий, включая развитие контактов между давними врагами - Израилем и Саудовской Аравией.



Также в понедельник израильская делегация прибыла в Эр-Рияд на заседание ЮНЕСКО, сообщил AFP израильский чиновник, что стало первым публично объявленным визитом этой страны в Саудовскую Аравию.



Саудовская Аравия никогда официально не признавала Израиль.