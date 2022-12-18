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Премьер Грузии поздравил евреев с Ханукой
18.12.2022 14:40 Алина Груднева

Премьер Грузии поздравил евреев с Ханукой

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил евреев по всему миру с Ханукой.

 
Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 18 декабря.
 
"Многовековая дружба между грузинами и евреями, неустанная поддержка еврейской общиной прогресса нашей общей родины были неотъемлемой частью истории и общественной жизни Грузии", — сказал Гарибашвили.
 
Он поддержал "укрепление братства" и углубление сотрудничества между Грузией и Израилем.
 
"Я разделяю праздничное настроение еврейского народа и желаю семьям мира, процветания и прогресса", - добавил он.

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