



Премьер Грузии поздравил евреев с Ханукой

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил евреев по всему миру с Ханукой.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 18 декабря.

"Многовековая дружба между грузинами и евреями, неустанная поддержка еврейской общиной прогресса нашей общей родины были неотъемлемой частью истории и общественной жизни Грузии", — сказал Гарибашвили.

Он поддержал "укрепление братства" и углубление сотрудничества между Грузией и Израилем.

"Я разделяю праздничное настроение еврейского народа и желаю семьям мира, процветания и прогресса", - добавил он.