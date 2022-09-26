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Премьер Греции обратился к Турции: мы вам не враги
26.09.2022 12:32 Алина Груднева

Премьер Греции обратился к Турции: мы вам не враги

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обратился к народу и властям Турции.

 
Об этом сообщает "Военно-новостной портал Эллады".
 
"С этим посланием от ООН я хотел бы обратиться не только к турецким лидерам, но и к турецкому народу: Греция не угрожает Турции. Мы вам не враги. Мы соседи, и мы придаем большое значение дружественным отношениям между нами", - сказал он.
 
По словам Мицотакиса, подавляющее большинство с обеих сторон не хочет ни разногласий, ни конфликтов.
 
"Давайте двигаться вперед вместе, во взаимном уважении и сотрудничестве, а также в рамках международного права", - добавил он.

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