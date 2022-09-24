Новости » Политика
Премьер Греции: если Турция продолжит в том же духе, она будет изолирована
24.09.2022 05:45 Алина Груднева

Премьер Греции: если Турция продолжит в том же духе, она будет изолирована

Турция будет изолирована от Европы и США, если продолжит вести себя провокационно в отношении Греции.

 
Такое заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Совете по иностранным делам ООН.
 
"Мне сложно представить, как будут восстанавливаться отношения между двумя странами, пока Турция будет вести себя подобным образом. Но если Турция продолжит идти по этому пути, она изолирует себя от Европы и США", - сказал он.
 
По словам греческого премьера, его стране не нужен еще один источник геополитической нестабильности в Восточном Средиземноморье, пока ведется война против России и поддерживается Украина.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы