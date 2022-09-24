



Премьер Греции: если Турция продолжит в том же духе, она будет изолирована

Турция будет изолирована от Европы и США, если продолжит вести себя провокационно в отношении Греции.

Такое заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Совете по иностранным делам ООН.

"Мне сложно представить, как будут восстанавливаться отношения между двумя странами, пока Турция будет вести себя подобным образом. Но если Турция продолжит идти по этому пути, она изолирует себя от Европы и США", - сказал он.

По словам греческого премьера, его стране не нужен еще один источник геополитической нестабильности в Восточном Средиземноморье, пока ведется война против России и поддерживается Украина.