



Премьер Финляндии прошла тест на наркотики

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что сдала тест на наркотики.



Политик решилась на такой шаг после шумихи, которое наделало в СМИ видео с вечеринки, где она отдыхала с друзьями.



"В последние дни прозвучали достаточно серьезные обвинения в том, что я употребляла наркотики. Я считаю эти обвинения очень тяжелыми и весомыми. Для моей собственной правовой защиты, хотя я считаю требование о тесте на наркотики необоснованным, чтобы очиститься от таких подозрений, я сегодня прошла тест на наркотики", - сказала Марин на пресс-конференции.



Результаты будут обнародованы примерно через неделю.

