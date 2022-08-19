Премьер Финляндии прошла тест на наркотики
Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что сдала тест на наркотики.
Политик решилась на такой шаг после шумихи, которое наделало в СМИ видео с вечеринки, где она отдыхала с друзьями.
"В последние дни прозвучали достаточно серьезные обвинения в том, что я употребляла наркотики. Я считаю эти обвинения очень тяжелыми и весомыми. Для моей собственной правовой защиты, хотя я считаю требование о тесте на наркотики необоснованным, чтобы очиститься от таких подозрений, я сегодня прошла тест на наркотики", - сказала Марин на пресс-конференции.
Результаты будут обнародованы примерно через неделю.