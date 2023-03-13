



Премьер Финляндии объяснила свои заявления об истребителях для Украины

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала острые дебаты о возможности предоставления Украине истребителей Hornet, возникших в Финляндии после ее неожиданного заявления в Киеве.



Глава правительства Финляндии подчеркнула, что "никто не обещал" Украине истребители, однако этот вопрос стоит обдумать, пишет Yle.



По словам Марин, Финляндия должна обсудить возможное размещение в Украине снятых с вооружения Вооруженных сил страны истребителей Hornet.



"Чем мы можем помочь? Это будет решаться в сотрудничестве со всеми, кто отвечает за внешнюю политику и политику безопасности... Финляндия не проводила никакой политики по этому вопросу, но я вижу, что у нас есть возможность и потенциал для проведения такого обсуждения. Я беру участие в такой международной совместной работе", - сказала она.



В то же время она подчеркнула, что "никто не обещал Украине истребители Hornet". Однако, по ее словам, Украине нужно более тяжелое вооружение для борьбы россией, и именно поэтому вопрос предоставления боевой авиации должен обсуждаться сейчас.



"Понятно, что Украине нужно более тяжелое оборудование. И хорошо, что удалось договориться со странами-партнерами об отправке танков, и так следующий большой вопрос - истребители и противовоздушная оборона в целом", - пояснила Марин.



По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский во время двусторонних переговоров с ней поднял вопрос о необходимости получения помощи для противовоздушной обороны.



Напомним, 10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила передачу старых финских истребителей Hornet для Украины. Однако в Минобороны Финляндии заявили, что эти самолеты еще нужны стране.