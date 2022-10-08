



Премьер Эстонии: РФ может использовать уклонистов как "оружие"

Власти России могут использовать уклонистов а качестве "следующего оружия" в гибридной войне против Европы.

Такое мнение озвучила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Я бы скорее беспокоилась из-за страданий украинцев, а не тех, кто сейчас бежит из России. Но мы должны понимать, что находимся в гибридной войне с Россией, и это означает, что она использует различные элементы как оружие против нас. Энергетику мы уже видели, а миграция - следующее оружие", - пояснила она.

По словам Каллас, за время советской оккупации доля русских в населении страны выросла с 3,2% до более 30%. Она считает, что во время миграции россияне "склонны прибывать в страны, где уже есть русское меньшинство".

"Если сейчас эти люди приезжают в Эстонию и Латвию, то русское меньшинство растет, и Россия дальше говорит: мы должны "освободить" их. Это все - часть более широкой империалистической картины, и мы с большой настороженностью к этому относимся", - отметила она.