



Премьер Дании произнесла речь, частично написанную ChatGPT

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила в среду перед парламентом с речью, частично написанной с помощью чата на основе искусственного интеллекта ChatGPT, чтобы подчеркнуть революционные аспекты его возможностей и риски ИИ. Об этом сообщает RTE.



“То, что я только что здесь прочитала – не от меня, или от любого другого человека”, – вдруг сказала Фредериксен в своей речи законодателям, объяснив, что речь была частично написана ИИ.



Часть речи главы правительства Дании , написанная ChatGPT, включала следующие предложения: “Это было честью и вызовом возглавить широкое правительство в прошлом парламентском году”, “Мы настойчиво работали, чтобы сотрудничать между партиями и обеспечить прочное и устойчивое будущее для Дании” и “Мы приняли меры для борьбы с изменением климата и обеспечения более справедливого и инклюзивного общества, где у всех граждан есть равные возможности”.



Отмечается, что постоянные спичрайтеры Фредериксена еще не прокомментировали качество этого текста.

“Даже если ИИ не всегда попадал в точку, как по деталям программы работы правительства, так и по пунктуации, то одновременно захватывает и ужасает, на что он способен”, – сказала Фредериксен.