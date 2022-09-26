



Премьер Британии: Украинский народ перехитрил Путина

Трасс: Украинцы перехитрили Путина, он совершил стратегическую ошибку



Украинский народ перехитрил президента РФ Владимира Путина. Кремлевский диктатор допустил стратегическую ошибку, когда решился на вторжение. Об этом заявила премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, передает CNN.



"Он (Путин - ред.) совершил стратегическую ошибку, вторгнувшись в Украину. Я думаю, что украинцы его перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению", - сказала политик.



Глава британского правительства отметила, что кремлевский диктатор не ожидал столь мощной реакции свободного мира на полномасштабную агрессию РФ.



Кроме этого, Трасс уверена, что Путин отдал приказ о немедленной военной эскалации - проведении "частичной" мобилизации - "потому что не побеждает".



Также Трасс заявила, что мир должен продолжать накладывать на Россию санкции и поддерживать Украину, не слушая бряцание оружием и мнимые угрозы Путина.