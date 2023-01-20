



Премьер Британии извинился за то, что не пристегнул ремень безопасности

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принес извинения за то, что не пристегнул свой ремень безопасности в машине.



Извинения последовали после того, как Сунак выложил в соцсети видео, на котором видно, что ремень не пристегнут, хотя машина находится в движении, сообщает Sky News.



Отмечается, что премьер-министр отстегнул ремень, чтобы снять ролик.



Представитель Даунинг-стрит заявил, что Риши Сунак "полностью признает, что это была ошибка, и приносит извинения за это".



"Премьер-министр считает, что все должны пристегиваться ремнями безопасности", - говорится в заявлении.





