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Премьер Британии извинился за то, что не пристегнул ремень безопасности
20.01.2023 17:45 Ольга Белозерова

Премьер Британии извинился за то, что не пристегнул ремень безопасности

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принес извинения за то, что не пристегнул свой ремень безопасности в машине.

Извинения последовали после того, как Сунак выложил в соцсети видео, на котором видно, что ремень не пристегнут, хотя машина находится в движении, сообщает Sky News.

Отмечается, что премьер-министр отстегнул ремень, чтобы снять ролик. 

Представитель Даунинг-стрит заявил, что Риши Сунак "полностью признает, что это была ошибка, и приносит извинения за это".

"Премьер-министр считает, что все должны пристегиваться ремнями безопасности", - говорится в заявлении.


 

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