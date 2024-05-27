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Премьер Болгарии призвал расширить присутствие НАТО на Балканах
27.05.2024 12:14 Алина Груднева

Премьер Болгарии призвал расширить присутствие НАТО на Балканах

Премьер-министра Болгарии Димитр Главчев считает необходимым расширение присутствия сил НАТО в Черноморском регионе и на Западных Балканах.

"Необходимость реализации стратегического подхода к Черному морю была одним из основных выводов Второй конференции по черноморской безопасности в рамках Международной Крымской платформы, которая прошла в Софии в апреле этого года", - отметил он.

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По словам Главчева, РФ пытается установить безоговорочное доминирование в Черном море и расширить свое влияние на Балканах.

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