



Прекращено расследование против офицера, обвиненного Бен-Гвиром в нападении

Департамент внутренних расследований закрыл расследование в отношении офицера, обвиняемого лидером партии Оцма Йегудит Итамаром Бен Гвиром в нападении на него в феврале этого года в Восточном Иерусалиме.

Депутат подрался с полицейскими после того, как устроил импровизированный офис в Шейх-Джарра. Во время столкновений он потерял сознание.

Бен-Гвир заявил, что на него напал главный суперинтендант Шахар Махсоми. Сегодня дело было закрыто, а офицер признан невиновным.