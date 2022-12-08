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Прекращено расследование против офицера, обвиненного Бен-Гвиром в нападении
08.12.2022 20:04 Алина Груднева

Прекращено расследование против офицера, обвиненного Бен-Гвиром в нападении

Департамент внутренних расследований закрыл расследование в отношении офицера, обвиняемого лидером партии Оцма Йегудит Итамаром Бен Гвиром в нападении на него в феврале этого года в Восточном Иерусалиме.

 
Депутат подрался с полицейскими после того, как устроил импровизированный офис в Шейх-Джарра. Во время столкновений он потерял сознание.
 
Бен-Гвир заявил, что на него напал главный суперинтендант Шахар Махсоми. Сегодня дело было закрыто, а офицер признан невиновным.

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