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Прекращена выдача грантов новым репатриантам
23.01.2023 17:30 Аркадий Бочаровский

Прекращена выдача грантов новым репатриантам

Адаптационные гранты для новых репатриантов будут заморожены.

Комитет по алие и абсорбции, возглавляемый депутатом Одедом Форером, провел сегодня обсуждение вопроса о продолжении предоставления гранта на адаптацию новым репатриантам.

Согласно решению министерства финансов и министерства алии и абсорбции, новые репатрианты, прибывшие в Израиль начиная с августа, не имеют права на получение адаптационного гранта, который выдается соответствующим требованиям заявителям из Украины, России и Беларуси. 

Минфин утверждает: нет бюджетного источника. Министерство абсорбции и абсорбции заявило: Новый министр еще изучает этот вопрос. Одед Форер сказал: "Израильское правительство сообщает репатриантам, что оно не заинтересовано в их приеме".

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