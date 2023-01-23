



Прекращена выдача грантов новым репатриантам

Адаптационные гранты для новых репатриантов будут заморожены.



Комитет по алие и абсорбции, возглавляемый депутатом Одедом Форером, провел сегодня обсуждение вопроса о продолжении предоставления гранта на адаптацию новым репатриантам.



Согласно решению министерства финансов и министерства алии и абсорбции, новые репатрианты, прибывшие в Израиль начиная с августа, не имеют права на получение адаптационного гранта, который выдается соответствующим требованиям заявителям из Украины, России и Беларуси.



Минфин утверждает: нет бюджетного источника. Министерство абсорбции и абсорбции заявило: Новый министр еще изучает этот вопрос. Одед Форер сказал: "Израильское правительство сообщает репатриантам, что оно не заинтересовано в их приеме".