



Преемник ушедшего в отставку министра обороны Уоллеса дал обещание

В четверг, 31 августа, премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначил на пост министра обороны Гранта Шеппса, возглавляющего министерство энергетики Соединенного Королевства.



Он заменит в этой должности ушедшего в отставку Бена Уоллеса.



"Я с нетерпением жду возможности работать с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, которые защищают безопасность нашей страны", - сказал Шеппс.



Он пообещал, что Соединенное Королевство продолжит помогать Украине в ее борьбе против российской агрессии.



На прошлой неделе Шеппс посетил Киев в качестве министра энергетики. Он обсуждал с украинскими высокопоставленными лицами вклад Великобритании в восстановление Украины.