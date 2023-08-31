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Преемник ушедшего в отставку министра обороны Уоллеса дал обещание
31.08.2023 17:02 Алина Груднева

Преемник ушедшего в отставку министра обороны Уоллеса дал обещание

В четверг, 31 августа, премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначил на пост министра обороны Гранта Шеппса, возглавляющего министерство энергетики Соединенного Королевства.

Он заменит в этой должности ушедшего в отставку Бена Уоллеса.

"Я с нетерпением жду возможности работать с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, которые защищают безопасность нашей страны", - сказал Шеппс.

Он пообещал, что Соединенное Королевство продолжит помогать Украине в ее борьбе против российской агрессии.

На прошлой неделе Шеппс посетил Киев в качестве министра энергетики. Он обсуждал с украинскими высокопоставленными лицами вклад Великобритании в восстановление Украины.

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