



Предъявлено обвинение "борцу с диктатурой", разбившему стекло в машине с детьми





Прокуратура передала в мировой суд Иерусалима обвинительное заключение против 39-летнего Дана Ахаронсона из Тель-Авива. Ахарансон около двух месяцев назад разбил лобовое стекло автомобиля во время демонстрации против "правовой революции" возле Кнессета.



Согласно обвинению, сотни демонстрантов устроили незаконное шествие по шоссе Бегин в Иерусалиме, перекрыв центральную полосу движения и создав помехи для автомобилей.



Во время шествия женщина с тремя маленькими детьми попыталась проехать сквозь демонстрантов, но они преградили ей путь. Завязалась словесная перепалка, и Ахаронсон попросил протестующих пропустить ее, но после того, как она прошла, он ударил древком флага по заднему стеклу ее автомобиля.