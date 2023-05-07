



Предвыборный митинг Эрдогана собрал 1,7 млн человек

Порядка 1,7 млн человек приняли в воскресенье участие в главном и самом массовом митинге действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле перед выборами главы государства, которые назначены на 14 мая.



"По официальным данным, которые ко мне поступили, в митинге участвуют около 1,7 млн человек. Если жители Стамбула скажут "да" на выборах, вопрос [избрания президента] можно считать решенным", - сказал Эрдоган.



Он озвучил на митинге ряд предвыборных обещаний, в том числе связанных с реализацией "Большого тоннельного проекта Стамбула", предусматривающего прокладку транспортного коридора под проливом Босфор, благодаря которому планируется объединить 11 различных транспортных артерий, ежедневно используемых 6,5 млн жителей города. Ранее турецкие власти реализовали два подобных проекта под Мраморным морем. Кроме того, Эрдоган пообещал выступить с первой речью после победы на выборах в Стамбуле, а не в Анкаре, что он традиционно делал ранее.



Акция в поддержку лидера страны, организованная возглавляемой им правящей Партией справедливости и развития, прошла в Национальном парке, который разбит на территории бывшего международного аэропорта имени Ататюрка. Там были приняты усиленные меры безопасности, всех направлявшихся на митинг досматривали сотрудники полиции. Метропоезда, следовавшие к месту проведения акции, были переполнены с полудня, как и перроны станций, где сторонники Эрдогана скандировали лозунги в его поддержку.



6 мая в Стамбуле провел митинг кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Он состоялся в азиатской части города и тоже был многочисленным, однако количество участников не называлось.



В выборах 14 мая, согласно данным ЦИК, смогут принять участие 64 млн граждан республики. Всего в Турции и за ее пределами будут установлены 191 884 урны для голосования. В президентских выборах участвуют четыре кандидата, основными претендентами на высший государственный пост считаются Эрдоган и Кылычдароглу. В выборах в парламент участвуют 26 партий.



Для победы в первом туре президентских выборов необходимо набрать как минимум 50% голосов плюс один. Многие эксперты считают подобный исход маловероятным. В таком случае предстоит второй тур, который состоится 28 мая. Победителем будет признан кандидат, набравший большинство голосов.

