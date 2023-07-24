



Предупреждение, переданное во время встречи с Лапидом главой ШАБАКа

Лидер оппозиции Яир Лапид встретился с главой ШАБАКом Роненом Баром, который проинформировал Лапида об "обстановке и угрозах безопасности на различных аренах". Встреча состоялась по просьбе главы ШАБАКа и с одобрения премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



По окончании встречи Лапид отметил, что в ходе нее Бар выразил свою озабоченность национальной мощью государства Израиль.



"Мы обсудили угрозы внутри страны и за рубежом", - написал глава оппозиции на своей странице в Twitter по итогам встречи. "Мы несем общую ответственность за поддержание безопасности страны и единства народа", - добавил он.