



Предупреждение Левина: Мы не будем вечно в правительстве

Министр юстиции Ярив Левин сделал необычное заявление на недавнем заседании правительства, пытаясь объяснить министрам, почему закон о судебной реформе должен быть введен в действие в ближайшее время.



“Постсионистское меньшинство пытается доминировать над нашими ценностями через судебную систему”, – сказал Левин. “Изменения наступят только в результате глубоких и фундаментальных изменений, когда кто-то, кто считает равенство реальным, сядет на место председателя БАГАЦ. Мы не будем сидеть в правительстве вечно. Это правительство имеет историческую возможность внести эти изменения”.



“Мы не должны упустить эту возможность. Если мы не будем полны решимости внести исправления сейчас таким образом, чтобы они не могли быть изменены, и не будем бояться левых – мы окажемся в противоположной ситуации, и им будет все равно. Если мы не позаботимся об этом, мы ничего не сделаем”, – добавил министр.



Премьер-министр заявил в понедельник на заседании фракции “Ликуд”, что “реформа не умерла, но мы делаем все для достижения широких договоренностей”. Несмотря на замечания Нетаниягу, депутат Кнессета от Ликуда Давид Битан позже в понедельник в интервью 13 каналу настаивал на том, что реформа не обсуждается.



“Я вам говорю, что Нетаниягу приостановил реформу, он понимает последствия реформы. Он не вернется к реформе. Реформы, какой вы ее знаете, не будет, это точно на сто процентов", – заявил Битан.