



Предупреждение Лапида Ирану: Израиль готов к любому сценарию

Пока еще слишком рано говорить о том, удалось ли Израилю сорвать формирующееся ядерное соглашение с Ираном.

Такое заявление 6 сентября сделал премьер-министр Яир Лапид на авиабазе "Неватим", где размещен парк истребителей F-35.

"Еще слишком рано говорить, действительно ли нам удалось остановить ядерное соглашение, но Израиль готов к любой угрозе и любому сценарию", — сказал Лапид.

По его словам, если Иран продолжит попытки создания ядерного оружия, то он обнаружит "длинную руку и возможности Израиля".

"Мы продолжим действовать во всех сферах против террора и против тех, кто стремится причинить нам вред. По соглашению между мной и президентом США Джо Байденом, у нас есть полная свобода действий, чтобы делать все возможное и предотвратить возможность превращения Ирана в ядерную угрозу", — подчеркнул Лапид.