



Предупредил ли Израиль Россию о вмешательстве в судебную реформу? - анализ

Информация, о том, что Израиль “предупредил” Россию относительно ботов в социальных сетях, связанных с дебатами о реформе судебной системы, был таким шокирующим, пишет The Jerusalem Post.



Все, что касается поведения Израиля в отношении России в последние годы, рассматривалось с чрезвычайной чуткостью к чести и интересам Владимира Путина, отмечает издание.



В первую очередь Израиль беспокоит то, сможет ли присутствие российских военных в Сирии ограничить воздушные удары ЦАХАЛа по ставленникам Ирана в этой стране.



Израиль также беспокоит возможность того, что Путин может предоставить Исламской Республике ядерное ноу-хау или руководство, а также обычные вооружения и средства защиты — будь то самолет Су-35 или зенитно-ракетный комплекс С-400.



Иерусалим неоднократно подвергался нападкам со стороны своих союзников за то, что избегал поддержки Украины в той же степени, что и остальной западный альянс, чтобы задобрить Путина.



Всякий раз, когда возникало какое-либо событие, которое могло бы подорвать “механизм деконфликтной ситуации”, о котором договорились Израиль и Россия, чтобы ВВС могли поражать иранские прокси в Сирии, премьер-министр Израиля или другой высокопоставленный чиновник мчался в Москву, чтобы предоставить Путину заверения, которые ему были нужны.



Поэтому возник вопрос: с каких это пор Израиль имеет наглость “предупреждать” Путина о чем-либо? Уважительно просить, умолять – обязательно. Но “предупреждение” звучало так, как будто Израиль забыл, что не является такой же глобальной державой, как США, Россия и Китай.



Издание поговорило с автором Надавом Эялем, который первым опубликовал информацию об этом. Но он заявил, что не будет интерпретировать произошедшее как “предупреждение”, а определит его как “агрессивное послание”.



Эяль отметил, что информация поступила из израильского разведывательного сообщества. Он указал, что два разведывательных сообщества не имеют таких постоянных отношений, как Иерусалим и московские дипломаты и военные .



Канцелярия премьер-министра, МИД, Моссад и ШАБАК отказались от комментариев.



Израильское национальное киберуправление не дало существенных комментариев, но отметило, что конкретная область влияния социальных сетей, о которой идет речь, находится в ведении ШАБАК, а не в их компетенции, что носит более технический характер.



Бывший глава Совета национальной безопасности и генерал-майор Яаков Амидрор отметил: “Мы стараемся не иметь лишних трений с Россией. Но говорить, что Израиль встревожен или напуган, — неправильная основа для отношений. Вопрос скорее в том, что с Россией воевать лишнее, если она не связана с нами. То, что Россия делает в Сирии, с нами не связано”, — сказал Амидрор.



Продолжая, он сказал, что идея предупреждения Израиля или отправки агрессивного сообщения России отличается от того, что происходит с “Россией в Сирии в своих собственных интересах, и поэтому у Израиля нет причин усиливать трения, скорее это [кампании влияния в социальных сетях ] имеет прямое отношение к тому, что происходит в Израиле”.



Амидрор не рассматривает этот вопрос как изменение баланса израильско-российских отношений. Скорее всего, сказал он, это случай, когда Израиль играет мускулами в очень целенаправленной и узкоспециализированной области, пытаясь заставить Россию вернуться к манере поведения, которая не предполагает вмешательства во внутренние дела Израиля.



Эяль сказал, что у него нет указаний на то, что Израиль может сделать, если Россия продолжит кампанию влияния в социальных сетях, чтобы дестабилизировать Израиль вокруг внутренних дебатов.



