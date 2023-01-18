



Предстоящие выборы в Турции: что поставлено на карту

Президент Тайип Эрдоган намерен продлить свое 20-летнее правление на выборах, которые решат не только, кто будет руководить Турцией, но и как ею управлять, куда движется ее экономика и какую роль она может сыграть в конфликте в Украине и на Ближнем Востоке.



Президентские и парламентские выборы, которые должны состояться в июне, знаменуют собой самую большую политическую проблему для Эрдогана, который выступает за религиозное благочестие, дипломатию, поддерживаемую военными, и низкие процентные ставки. Его противники в случае выигрыша обещают радикальные перемены.



Эрдоган стал самым влиятельным лидером с тех пор, как Ататюрк основал Турецкую республику столетие назад, и его основанная на исламистах партия ПСР увела Турцию от светского плана Ататюрка. Критики говорят, что его правительство подавляет инакомыслие, подрывает право и подчиняет себе судебную систему. Экономисты считают, что низкие процентные ставки вызвали рост инфляции до 24-летнего максимума в 85%, а лира упала до 1/10 своей стоимости.



При Эрдогане Турция демонстрировала военную мощь на Ближнем Востоке и за его пределами, предприняв четыре вторжения в Сирию, начав наступление на курдских боевиков в Ираке и направив военную поддержку в Ливию и Азербайджан. Турция также пережила ряд дипломатических столкновений с региональными державами – Саудовской Аравией, ОАЭ и Израилем, а также противостояние с Грецией и Кипром из-за морских границ восточного Средиземноморья, пока два года назад не сменила курс.



Покупка Эрдоганом российской системы ПВО вызвала санкции США против Анкары, связанные с военной промышленностью, а его близость к президенту Владимиру Путину заставила критиков усомниться в приверженности Турции западному оборонному альянсу НАТО. Возражения Анкары против заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО также усилили напряженность. Однако Турция также выступила посредником в сделке по экспорту украинской пшеницы, подчеркнув потенциальную роль Эрдогана в усилиях по прекращению войны на Украине.



В то время как первые 10 лет пребывания Эрдогана у власти были отмечены бурным экономическим ростом, в последние 10 лет произошло снижение благосостояния, что ударило по его популярности среди избирателей. Его ПСР по-прежнему остается самой сильной партией и, вероятно, останется мощной силой в парламенте, но опросы общественного мнения показывают, что Эрдоган уступает некоторым потенциальным кандидатам в президенты от оппозиции.



Две основные оппозиционные партии, секуляристская НРП и правоцентристская националистическая IYI, объединились с четырьмя меньшими партиями в рамках платформы, которая полностью изменила бы политику Эрдогана. Они пообещали восстановить независимость центрального банка и отменить неортодоксальную экономическую политику Эрдогана. Они также упразднят его пост президента в пользу прежней парламентской системы и отправят обратно сирийских беженцев.



Шестипартийный альянс стремится создать единую платформу, но еще не согласовал кандидата, который бросит вызов Эрдогану на пост президента. Выбор кандидата оппозиционным альянсом может иметь ключевое значение для их шансов на победу, но будут играть роль и другие факторы, включая перспективы сдерживания инфляции.