



Предстоящие дипломатические вызовы и возможности Израиля – обзор

Миссия помощи Греции в борьбе с лесными пожарами является частью региональной тенденции, по которой Израиль, Греция и Кипр все больше объединяются в рамках формирующегося альянса.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен был посетить Кипр, а затем Турцию в этом месяце, но поездка была отложена из-за имплантации ему кардиостимулятора. Отсрочку визитов можно рассматривать как неудачу для Израиля и его правительства. Израиль нуждается в зарубежных контактах, чтобы продемонстрировать определенные победы после судебного кризиса. Региональные партнеры Иерусалима могут сомневаться, стабильно ли государство.



Партнеры Израиля не сидят на месте и делают свои собственные ходы. Например, Лига арабских государств снова приветствовала Сирию. Тем временем в Италии состоялось критическое совещание по поводу миграции в Средиземноморье. Присутствовало большинство стран Ближнего Востока и Северной Африки, однако Израиль не был приглашен. Некоторые из стран-участниц не имеют связей с еврейским государством, что потенциально означает, что если бы Израиль присутствовал, он мог бы стать центром разногласий, отвлекая внимание от дискуссий между ЕС и Северной Африкой по миграции.



Еще одним примером дипломатических вызовов может служить Форум Негева. С участием США, Марокко, ОАЭ, Бахрейна и Египта, а также Израиля, форум должен был собраться в Марокко. Эта встреча также была отложена. Сообщается, что США участвовали в поддержке расширения форума, что могло включать страны, с которыми у Израиля еще нет отношений.



С другой стороны, есть положительные сдвиги.



Инициатива N7, партнерство между Атлантическим советом и Фондом Джеффри М. Талпинса, недавно провела важную встречу в Бахрейне. Там высокопоставленные правительственные чиновники и представители частного сектора из Израиля присоединились к коллегам из Бахрейна, ОАЭ, Марокко, Египта, Судана и США, изучая возможность заключения многостороннего регионального соглашения о свободной торговле.



США также назначили нового посланника для поддержки соглашений Авраама. Им стал Дэниел Шапиро, бывший посол США в Израиле. Ключевым здесь является “региональная интеграция”. Но этого трудно добиться, когда Израиль сосредоточен на внутренних делах, Иран активизировался в регионе, а некоторые страны вообще не имеют никаких связей с Израилем.



Тем временем в новой статье Института исследований национальной безопасности рассматривались потенциальные связи с Саудовской Аравией. Йоэль Гузански пишет, что “прогресс зависит от нескольких переменных, в первую очередь от отношений между США и Саудовской Аравией и отношений между США и Израилем. Частичная нормализация отношений между Иерусалимом и Эр-Риядом возможна при определенных обстоятельствах, даже без полного израильско-палестинского политического урегулирования, при условии, что саудовцы получат то, что они считают должной компенсацией от США”. Эксперт отмечает, что “хотя Эр-Рияд и смотрит на США как на главный источник вознаграждения, они все же должны показать, что они кое-что получили от Израиля в палестинском контексте. Между тем политика израильского правительства на палестинском фронте должна создать подходящие условия для продвижения по израильско-саудовскому каналу”.



Все это под вопросом, пока Израиль не сможет стабилизировать “государственный корабль” и вернуться к блокам, чтобы начать внешнеполитический марафон.



Регион стремительно движется к интеграции. Турция предпринимает важные шаги в Персидском заливе, и сделки, которые подписывает Анкара, потенциально могут стоить миллиарды долларов в торговле. THE GULF также ведет работу со странами Центральной Азии и Китаем. В то время как Китай является чувствительным вопросом в Израиле из-за связей с США, Иерусалим поддерживает тесные отношения с некоторыми странами Центральной Азии, например, с Азербайджаном и Туркменистаном. Это реальные шаги и связи, связывающие Израиль с регионом.



Израиль также имеет тесные стратегические связи с Индией и работает с Индией и ОАЭ над группой стран I2U2, призванной объединить Израиль-Индия-ОАЭ-США; в то время как связи Израиля с Баку также являются стратегическими.



Примирение с Турцией также приносит свои возможности. Между тем, связи с Грецией и Кипром являются ключевыми для Израиля в Средиземноморье.



Министр иностранных дел Эли Коэн недавно побывал в Африке, где Израилю необходимо усилить свою роль. У него есть связи со странами Западной Африки, а также с Кенией. Но там нужно сделать больше. Операции, такие как помощь Греции, могут быть одним из способов, которым Израиль может помочь нуждающимся странам.



По мере того, как Ближний Восток стремится к интеграции, а страны Персидского залива ведут беспрецедентную деятельность, перед Израилем открывается множество возможностей. Однако в центре всего этого находится Иран, стремящийся их испортить.



Тегеран дестабилизирует ситуацию в ПА, поддерживая террористические группы в Дженине, зная, что столкновения там могут нанести ущерб связям Израиля в Персидском заливе. Более того, Иран поощряет "Хизбаллу" к усилению напряженности на северной границе. В Ираке и Сирии Иран продолжает угрожать США. Иран также работает с Россией и Турцией, пытаясь поддержать сирийский режим.



Таким образом, Иран играет на обеих сторонах. Он стремится к более тесным связям с Персидским заливом и налаживает связи с Египтом, а также надеется использовать Сирию, Ливан и Западный берег для дестабилизации положения и угроз Израилю. Тегеран, например, объявил 24 июля о новой морской ракете, а также заявил, что может заключить сделку с США через Катар или Оман. Иран использует метод "кнута и пряника", и Израиль должен нейтрализовать "кнут" и сделать так, чтобы его партнеры не побежали хватать иранский "пряник".



Таковы внешние вызовы и возможности Израиля в предстоящие месяцы.

