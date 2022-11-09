



Через 4 года: Представлен план строительства посольства США в Иерусалиме

Муниципальный комитет по планированию и строительству опубликовал план возведения постоянного посольства США в Иерусалиме.

Оно будет построено на заброшенной военной базе "Алленби" на окраине района Тальпиот, которая была построена османами, а до 1990-х годов использовалась ЦАХАЛом.

Посольство будет расположено между улицами Хеврон, Ханох Альбек и улицей Даниэля Яновски.

Новый комплекс будет включать само здание посольства, офисы, резиденцию для персонала, парковку и здание службы безопасности. Когда будет завершено строительство, не уточняется.

По словам заммэра Иерусалима Флер Хассан-Наум, план был опубликован после четырех лет напряженной работы с миссией США.

"Это новое расположение посольства США улучшит вид на город и соединит его со всеми районами столицы через сеть легкорельсового транспорта, который будет останавливаться почти у дверей здания посольства", — сказала она.