



Представители Украины и Ирана провели встречу по поводу дронов-камикадзе для РФ

В МИД Украины подтвердили встречу с иранцами относительно дронов, которые покупает Россия. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.



Украинские специалисты на встрече с иранскими экспертами подчеркнули, что последствия сотрудничества с РФ будут несопоставимыми с возможной выгодой.



"Такая экспертная встреча действительно состоялась. Подробности я разглашать не могу, в то же время могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать максимально жесткие меры, чтобы сделать невозможным использование иранского оружия со стороны России ради войны против Украины", - ответил Олег Николенко.



Ранее представительство Ирана в ООН заявило, что организовало совместное совещание экспертов с украинскими властями для расследования сообщений в СМИ о запуске линии по производству дронов-камикадзе в РФ.



Ранее издание CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия заключила с Ираном соглашение о начале производства дронов Shahed-136 на своей территории.